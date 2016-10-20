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２ヶ月使用　ポーター ヒート ロングウォレット　長財布　吉田カバン
商品番号 S72063895409
商品名

２ヶ月使用　ポーター ヒート ロングウォレット　長財布　吉田カバン
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは２ヶ月前に楽天のギャレリアで購入した、ポーターの長財布です。新しい財布を購入したため出品致しました。使用は２ヶ月で大事に使用していたので、目立つような傷や汚れはありません。カラー···ブラック柄・デザイン···無地ポーター
http://narcologia.ru/goods/cryptographic654037.html
http://narcologia.ru/goods/slide915687.html
http://narcologia.ru/goods/organization129062.html
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