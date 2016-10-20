２ヶ月使用　ポーター ヒート ロングウォレット　長財布　吉田カバン

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商品詳細
こちらは２ヶ月前に楽天のギャレリアで購入した、ポーターの長財布です。新しい財布を購入したため出品致しました。使用は２ヶ月で大事に使用していたので、目立つような傷や汚れはありません。カラー···ブラック柄・デザイン···無地ポーター
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