さらば青春の光　専務キャップ

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商品詳細
さらば青春の光 キャップ ネイビー新品未使用です。専務のイラストが刺繍で入っていて可愛いです。定価＋送料手数料にしているので、値下げ不可です。形が崩れないよう段ボールに入れて発送いたします。
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