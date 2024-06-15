PT850　喜平8面トリプル　50g 60cm 　PT900トップ　セット

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商品詳細
カラー...シルバー材質...プラチナPT850喜平８面トリプル51.1g60cmネックレスとPT900プラチナトップ13.8gのセットです。造幣局刻印有り。購入時、ネックレスは35万、トップは13万でした。ワイルドスピードの主人公に憧れて揃えました!普通の6面カットとかではなく、8面トリプルで60cmと長めなのでデザイン料も高いです。トップの十字架はpt900です。なかなか売ってないと思います。※中古品ですので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。すり替え防止の為、3Nでお願いします。※写真１枚目の金ネックレスは含まれません。※ネックレス、トップ単体売り可能ネックレス単体33万（手元30万）トップ単体10万(手元9万)セット購入で手元37#喜平#プラチナ#pt850#pt900#ワイルドスピード#ネックレス#８面トリプル#50g#60cm#ジュエリー
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