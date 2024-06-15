クロムハーツ CHクロス スモールwithベイル

2014年02月28日購入現在使用しておらず、出品する形となります。現在クロムハーツが値上げされており10万以上します。⚫︎クロムハーツの定番ペンダント⚫︎比較的綺麗⚫︎確実正規品⚫︎磨き渡し(メンテナンス致します)⚫︎配送方法相談乗ります【付属品】購入時のレシート、レザー小袋ギャランティーカードはありませんが(多分無くした)確実に正規品としてお店で購入している証拠にレシートお付けします。インボイスコピーよりは信用性があると思います。よろしくお願いします。



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