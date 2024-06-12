【日本製】メンズティノラス　高級ウール100% メンズスーツ　XL

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【商品名】春夏物スーツメンズテーラードスーツ【ブランド・メーカー】MEN’STENORASメンズティノラス【サイズ】XL(必ず実寸をご確認ください)ジャケット肩幅 50着丈 81チェスト 54.5袖丈 65.5アーム 25ゆき丈 91パンツウエスト 42.5ヒップ 57股下 81.5股上 F32 B44.5わたり 35【カラー】グレー【素材】ウール100％【状態】脇ポケット端に若干のダメージと素材の経年劣化が少し見られます。擦れて薄くなったりはありません。哀川翔さんなどが愛してやまないオシャレなスーツです。春夏メンズスーツ裏地背抜き、サイドベンツ、シングル3つボタン、2タックパンツジャケット両側に内ポケット、高級ウール平織り素材で、日本製で縫製もしっかりしています。XL]サイズですが、パンツのウエストはそれほど大きくありません。袖丈、パンツ丈が標準より長いです。おまとめ割りもありますので、コメントにてご相談ください！他にも魅力的な品物をご用意しております■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。■返品、交換について中古品のため返品、交換は対応できませんので商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください季節感···春、夏、秋、冬カラー···グレー季節感···春、夏、秋