pt900’トルマリン(ダイヤ入り)ペンダント、No.401.

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商品詳細
pt900のトルマリンにダイヤモンドが入ったしっかりした、素敵なデザインのペンダントトップになります(新品、未使用)◎トルマリンのパワー 表現力を増し、魅力を放っ てくれる、★宝石 トルマリン (天然石) ダイヤモンド(天然石) ０.07ct★材質 pt900．プラチナ、★全長 約 3.65cm★幅 約 1.57cm★重さ 約 10.1g★pt900の刻印は本体に入ってお ります。 ご覧頂きまして誠に有難う御座い ます。 401(2886)カラー···グリーン装飾···その他ストーン材質···プラチナ
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