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pt900’トルマリン(ダイヤ入り)ペンダント、No.401.
商品番号 A58224433236
商品名

pt900’トルマリン(ダイヤ入り)ペンダント、No.401.
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 25,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

pt900のトルマリンにダイヤモンドが入ったしっかりした、素敵なデザインのペンダントトップになります(新品、未使用)◎トルマリンのパワー　　　　表現力を増し、魅力を放っ　　　　てくれる、★宝石　トルマリン　(天然石)　　　　　ダイヤモンド(天然石)　　　　　０.07ct★材質　pt900．プラチナ、★全長　約　3.65cm★幅　約　1.57cm★重さ　約　10.1g★pt900の刻印は本体に入ってお　　ります。　ご覧頂きまして誠に有難う御座い　　ます。　　　　　　401(2886)カラー···グリーン装飾···その他ストーン材質···プラチナ
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http://narcologia.ru/goods/rouge212010.html
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