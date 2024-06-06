ゴールド セメタリークロスリング　ゴールドクロスリング

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商品詳細
■すべて実物のお写真になります■■新品未使用■ノーブランド品真鍮素材/ゴールドコーティングを施したゴールドクロスリング!表面に上質なキュービックジルコニアを丁寧に埋め込んだキラキラでハイクオリティな逸品!【素材】真鍮素材【ストーン】キュービックジルコニア【幅】15mm【重量】約15.6号（21号）サイズ：18号、21号、23号、中からお選びください、ノーブランド品/送料無料05カラー···ゴールド
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