新品 ロンハーマン RHC Ron Herman R CAP キャップ

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商品詳細
新品ロンハーマンRHCRonHermanRCAPキャップGRAYライトグレー新品未使用なので美品です。薄いグレー色です。フロントにRロゴの刺繍を施した、シンプルながらも存在感の高い6パネルキャップバックにはRHCのロゴ刺繍をさり気無く落とし込み、オールシーズン愛用できるカラーリングでヘビーローテ間違いないアイテムです。
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