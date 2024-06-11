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新品 ロンハーマン RHC Ron Herman R CAP キャップ
商品番号 W30089770275
商品名

新品 ロンハーマン RHC Ron Herman R CAP キャップ
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品ロンハーマンRHCRonHermanRCAPキャップGRAYライトグレー新品未使用なので美品です。薄いグレー色です。フロントにRロゴの刺繍を施した、シンプルながらも存在感の高い6パネルキャップバックにはRHCのロゴ刺繍をさり気無く落とし込み、オールシーズン愛用できるカラーリングでヘビーローテ間違いないアイテムです。
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