最終価格全国コンクール文部大臣賞受賞市東テーラーオーダーメードスーツセットアップ

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商品詳細
全国コンクール文部大臣賞受賞市東テーラーオーダーメードスーツセットアップになります。名前入り。肩幅43センチ、身幅48センチ、着丈69.5センチ、袖丈56センチズボン、ウエスト平置き34センチ、ワタリ26.5センチ、裾22.5センチ、丈97センチになります。物は良い品だと思います。名前は取ろうと思えば取れます。この機会にいかがでしょうか？是非、どうぞ！
http://narcologia.ru/goods/stealth960976.html
http://narcologia.ru/goods/freshman349056.html
http://narcologia.ru/goods/browse69791.html
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