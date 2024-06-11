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最終価格全国コンクール文部大臣賞受賞市東テーラーオーダーメードスーツセットアップ
商品番号 P50844724529
商品名

最終価格全国コンクール文部大臣賞受賞市東テーラーオーダーメードスーツセットアップ
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 7,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全国コンクール文部大臣賞受賞市東テーラーオーダーメードスーツセットアップになります。名前入り。肩幅43センチ、身幅48センチ、着丈69.5センチ、袖丈56センチズボン、ウエスト平置き34センチ、ワタリ26.5センチ、裾22.5センチ、丈97センチになります。物は良い品だと思います。名前は取ろうと思えば取れます。この機会にいかがでしょうか？是非、どうぞ！
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