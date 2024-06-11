ヴァレクストラの長財布

東京のミッドタウンのヴァレクストラで購入しました財布（小銭入れ無し）です。IDカードと購入時にいただいた店長さんの名刺もおつけします。コバの塗りは特に角部分が取れています。その他、ホワイトレザーの為、黒ずみ等が味である事をご理解の上、ご購入願います。クローゼット整理で色々と出品中（暇を見つけて逐次出品中）ですので他の出品も是非ご覧下さい。



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