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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。トムウッドの代表的なシグネットリングです。どんなスタイルリングにもフィットするので重宝していただけゆと思います。使用感ございますので写真をご確認いただけますと幸いです。素材：シルバーサイズ：46（約6号）#TOMWOOD#クロムハーツ#HERMES#マルジェラ#COMOLI材質···シルバー
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http://narcologia.ru/goods/conception352157.html
http://narcologia.ru/goods/rouge908510.html
TOM WOOD ミニ シグネット オーバルリング｜トゥモローランド 公式通販
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TOMWOOD トムウッド ミニシグネットオーバルリング
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