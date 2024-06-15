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TOMWOOD トムウッド ミニシグネットオーバルリング
商品番号 S28393640603
商品名

TOMWOOD トムウッド ミニシグネットオーバルリング
ブランド名 トムウッド
特別価格 税込 5,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。トムウッドの代表的なシグネットリングです。どんなスタイルリングにもフィットするので重宝していただけゆと思います。使用感ございますので写真をご確認いただけますと幸いです。素材：シルバーサイズ：46（約6号）#TOMWOOD#クロムハーツ#HERMES#マルジェラ#COMOLI材質···シルバー
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