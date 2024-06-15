限定品　XL THE NORTH FACE ノースフェイス MA-1 Q3

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ご覧いただき、ありがとうございます。綺麗な商品になります。当方は非喫煙者でペット等も飼育しておりません。自宅のクローゼットにて大切に保管しておりました。汚れやホツレ等もありません。当方 身長１７８cm体重７８kgウエスト８８cm本商品はXLでオーバーサイズ気味でしたので着用しておりませんでした。ノースフェイスオンライン、全店舗完売になります。特にニュートープはブラックより人気色で、XLは即完売で入手困難です。こちらのQ3ジャケットは限定生産の為、再入荷も無いとノースのスタッフさんもおっしゃっていました。たしかにニュートープの実物はかなりカッコ良いです！【限定品】ノースフェイス MA-1キュースリージャケット（メンズ）Q3Jacket商品型番NY82030R直営店限定販売品番即完売モデル商品詳細■メーカー：THENORTHFACE(ザノースフェイス)■品番：NY82030R■カラー：ニュートープ(NT) ■サイズ：Lサイズ ■商品状態：古着 目立った汚れやホツレはなし。■購入場所：ノースフェイス直営店中古ですがご検討頂ける方にお譲りします検）#THENORTHFACE#ノースフェイス#インサレーションボンバージャケット#MA1#アウトドア#NY82030R#PATAGONIA#WOOLRICH#Eddie#Columbia#SIERRA#HELLY