This is my cap UGM ver tims ヴェロスピカ

ウルトラギアマーケット<ヴェロスピカ>「ThisismycapUGMver.」定価6,600円*サイズ:フリー*カラー:イエローオウカー中古品になります。ジュン・オソンさんデザインのUGMロゴが可愛い帽子です。目立つ傷や汚れはないと思いますが、素人検品のためご理解ください。カラー···ベージュカラー···イエロー