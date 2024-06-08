【イタリア名門】紫×黒バイカラー ポールスミス×ジョパンニトネラ セットアップ

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【まずはじめに】こちらもチェックしてみてください。▪️男性#スペシャルアイテムマン※女性版もあるので、私の商品からチェックしてみてください【以下、商品情報】こちらPaulSmithポールスミスのセットアップ上下セット、シングルスーツとなります。こちら表地のカラーはグレーとなります。裏地は紫×黒のバイカラーとなっており、、こちらイタリア名門ファブリックメーカーのジョパンニトネラの生地を使用。高品質で肌触りが良い高級感がある生地となります。ぜひオシャレに拘ってる方にお譲りしたいと思います。▪️サイズサイズ感はMサイズほどです。詳しくは実寸ご確認ください。スラックス細身です。ウエスト出し可。・ジャケット着丈75肩幅45身幅51袖丈64・スラックスウエスト幅36※一周約74総丈102.5股下78.5股上24ワタリ幅32.5裾幅20※ウエスト折り返し4.5センチ※裾の折り返し7センチ▪️素材ウールキュプラ▪️状態良好。目立った傷や汚れなどはありません。ただ使用していたので多少の使用感はあります。クリーニング後使用ください。あくまでも中古品となりますので、細かな部分はご理解ください。MartinMargielaCOMMEdesGARCONコムデギャルソンバーバリーDANTONダントンブラックレーベルディーゼルアルマーニジャックローズアバハウスポールスミスコムサジャーナルスタンダードユナイテッドアローズシップスユニクログッチカルバンクラインドルチェ\u0026ガッバーナロエベフェンディヴェルサーチダンヒルコーチエトロなど好きな方へ。発送方法・・・最安値になるように梱包します。状態 ・・・服などは畳んでいたので、畳ジワはご了承ください。梱包 ・・・畳んでお送りしますので、畳みジワが気になる方はクリーニングしてもらえればと思います。発送日 ・・・基本1〜2日以内。ただ日によって少し時間かかる場合もあります。