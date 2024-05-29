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JOHN ROBERTS カレッジリング
商品番号 L12716859188
商品名

JOHN ROBERTS カレッジリング
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,710 円
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商品詳細

サイズ27号サイズ、状態は写真でご確認下さい。材質···シルバーカラー···シルバー装飾···その他ストーン
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