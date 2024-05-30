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THE URBAN BLANCHE アーバンブランシュ　タキシード 3点セット
商品番号 M65403917254
商品名

THE URBAN BLANCHE アーバンブランシュ　タキシード 3点セット
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メルカリにて譲っていただき試着しましたが、サイズが合わなかったため、出品いたします。タキシードジャケット、パンツ、ベストの3点セットとなります。ファーストオーナー様は、164センチ56キロで、ビーチ撮影、挙式にて着用されたそうです。サイズ感はズボンはタイトめなイメージ。裾上げしましたが切らずにしてるため再度お直し可能とのことです。専用のタキシードバックもあります。中古品ですので、完璧を求める方は、ご購入をお控えください。品番：TX14定価：45,800円
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