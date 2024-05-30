THE URBAN BLANCHE アーバンブランシュ　タキシード 3点セット

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メルカリにて譲っていただき試着しましたが、サイズが合わなかったため、出品いたします。タキシードジャケット、パンツ、ベストの3点セットとなります。ファーストオーナー様は、164センチ56キロで、ビーチ撮影、挙式にて着用されたそうです。サイズ感はズボンはタイトめなイメージ。裾上げしましたが切らずにしてるため再度お直し可能とのことです。専用のタキシードバックもあります。中古品ですので、完璧を求める方は、ご購入をお控えください。品番：TX14定価：45,800円