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NIKE SB BALZER COURT MID PRM 27.5cm
商品番号 T25061441349
商品名

NIKE SB BALZER COURT MID PRM 27.5cm
ブランド名 ナイキエスビー
特別価格 税込 2,223 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー・・・BARELYGREEN/BOARDERBULEVERTDISCRET/BLEUBOARDERサイズ・・・MENS27.5cm(US9.5)ナイキオンラインにて購入。数分外で試着したのみになります。箱・黒タグあります。ナイキのダンボールに入れ発送予定。キャンバス地に小指側はスエード補強。暑い時期に合いそうな淡いグリーンカラーです。希望あれば写真追加しますので、お気軽にコメント下さい。購入後のキャンセルや返品は受け付けません、ご了承下さい。#ナイキ#NIKE#ナイキエスビー#NIKESB#ナイキブレーザー
http://narcologia.ru/goods/forthcoming19692.html
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