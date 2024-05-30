NIKE SB BALZER COURT MID PRM 27.5cm

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商品詳細
カラー・・・BARELYGREEN/BOARDERBULEVERTDISCRET/BLEUBOARDERサイズ・・・MENS27.5cm(US9.5)ナイキオンラインにて購入。数分外で試着したのみになります。箱・黒タグあります。ナイキのダンボールに入れ発送予定。キャンバス地に小指側はスエード補強。暑い時期に合いそうな淡いグリーンカラーです。希望あれば写真追加しますので、お気軽にコメント下さい。購入後のキャンセルや返品は受け付けません、ご了承下さい。#ナイキ#NIKE#ナイキエスビー#NIKESB#ナイキブレーザー
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