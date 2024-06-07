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Dior ディオール　エラメル折財布
商品番号 X33451287373
商品名

Dior ディオール　エラメル折財布
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 1,872 円
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商品詳細

Diorディオール　エラメルカードお札財布正規品シリアルナンバーあり保存袋ディオールDiorエラメルカードいれエラメルにキズ、使用感がありますがまだまだ沢山お使いいただけると思います画像でご確認ください仕様カード9オープン2お札いれ2カラー画像参考黒商品の状態に関してはあくまでも主観になります個人の感じ方には違いがありますのでUSEDアイテムにご理解いただき購入よろしくお願いします★細かい事が気になる方神経質な方はご遠慮下さい☆小さなシミやほつれ、ニオイ等、見落としてしまうことがあります。ご理解くださいね。
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