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ジャンポール・ゴルチエ　シルバードラゴン　キーケース／キーホルダー
商品番号 O97160594524
商品名

ジャンポール・ゴルチエ　シルバードラゴン　キーケース／キーホルダー
ブランド名 ジャンポールゴルチエ
特別価格 税込 3,363 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは、ジャンポール・ゴルチェ(JeanPaulGAULTIER)のキーケース／キーホルダーです。表側中央に躍動感のあるドラゴンがデザインされており、色の濃淡も立体感もしっかりと残っっています。状態としては、大きく目立つような損傷等はありませんが、経年使用による細かなキズや細かなヨゴレ、折り畳んだ時にできるフック跡等の使用感はあります。※過度に神経質な方は購入を控えてください。※外箱は付属致しません。それでは、ご検討の程どうぞよろしくお願いいたします。
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