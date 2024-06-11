COACH コーチ 長財布 シグネチャー ブラック

閲覧頂き誠にありがとうございます・ブランド名COACHコーチ・商品説明長財布シグネチャー札入れ×2カード入れ×16小銭入れ未使用品ではございますが、保管状況による傷等がございます。(写真9枚目)・カラーブラック・素材PVCキャンバス×レザー・サイズタテ約10cmヨコ約20cmマチ約2.5cm・購入元質屋※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いします。分からない事があればお気軽にコメント下さい。※サイズ感につきましては、サイズ欄をご確認頂くようお願いいたします。※タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きますご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ



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