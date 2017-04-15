フェラガモ　手袋　グローブ

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商品詳細
◯お好きなときに、即時購入可能です。素材···本革池袋西武で購入しました。5、6万ぐらいだったと思います。◯ご質問等ございましたら、ご確認とご質問を、プロフィールの一読をお願い致します。◯購入後のご質問の場合、発送の手続き中や発送後の場合があります。ご協力をお願いいたします。◯購入商品は、国内直営店、直営店オンライン、国内外百貨店、百貨店のオンラインで購入しております。◯領収書があるものは、個人情報を切り取ったコピーのお渡しとなります。◯ご返品は承っておりません。また、値下げ交渉はご遠慮お願いいたします。ここからでもって、お値下げ交渉の回答とさせていただきます。◯自宅保管ですので、センシティブなお方は、ご遠慮お願いいたします。◯写真は双方の環境やデバイスにより、微妙な色の違いがあることをご了承ください。◯ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。◯ご一読いただき、ありがとうございます。宜しくお願い致します。
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