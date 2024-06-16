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アメリカ購入 ニューヨークヤンキース キャップ
商品番号 O51440564917
商品名

アメリカ購入 ニューヨークヤンキース キャップ
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカで購入しました未使用品です長期自宅保管品ですので神経質な方の入札はご遠慮下さい。(見落としの汚れがあるかもしれませんがご了承下さい)尚、ギリギリのお値段で出してますのでお値下げもご遠慮下さい発送は土曜日、日曜日になります基本、一番お安い発送方法になります。封筒は梱包商品はリサイクル商品を使わせてもらいます。質問のお返事にお時間がかかります購入希望の方は即買オッケーです☆商品説明６０cm未使用アメリカで購入
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