18金ホワイトゴールド 4.1g ベネチアンチェーンネックレス 約50cm

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商品詳細
K1818金ホワイトゴールド、ベネチアンチェーンネックレスになります。刻印K18WG 画像4重量4.1g画像6ネックレス全長約50cm画像5アジャスター付き 長さ調整できますベネチアンチェーン幅 約1.35mm画像7中古ネックレスになりますが、美品です。中古になりますので、神経質な方の入札はご遠慮ください。気持ちよく取引ができたらと思いますので、宜しくお願い致します！購入の際は一度質問にてお声掛けお願いします。値引き不可箱無し値引きの質問には返信致しませんので、ご理解宜しくお願い致します。k24k22k20k18k14k10pt900pt850ジュエリー宝石貴金属金プラチナ18金18kgoldmetaldiamond日本製japangoldプラチナネックレスプラチナダイヤモンドネックレス5A214材質···ゴールドカラー···グレー
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