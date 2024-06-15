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激レア　Rapper’s Delight5本マイク　キャップ
商品番号 T75734175085
商品名

激レア　Rapper’s Delight5本マイク　キャップ
ブランド名 コレクティブ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...レッドサイズ...7と8分の3rapper’sdelight5本マイクのキャップです。めちゃくちゃカッコよくて超イケてます。日本には、もうないと思うのでどうでしょうか？絶対に、売りたい訳じゃないのでこの値段でお願いします。気軽にコメントしてください。多少のお値下げ出来かねます。プロフィール読んでください。「サイズが合わない」など「思っていたものと違った」などの返品は、受け付けません。
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