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★パンクコブラペンダントネックレス!!★蛇　スネーク　メンズ レディース ギフト
商品番号 D98505290268
商品名

★パンクコブラペンダントネックレス!!★蛇　スネーク　メンズ レディース ギフト
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コブラをモチーフに仕上げた立体感のあるペンダントトップと、パンク感溢れるしなやかなチェーンを組み合わせたデザインネックレス☆リアル感のある細かな作りこみを是非ご堪能下さい。ペンダントトップサイズ50×35mmサージカルステンレスネックレスステンレス　55cm#蛇　#ネックレス　#トップ　#ステンレス#メンズ　#レディース#スネーク
http://narcologia.ru/goods/ambassador267706.html
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