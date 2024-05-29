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値下げしました‼️クロスネックレス シルバー925
商品番号 L81455221688
商品名

値下げしました‼️クロスネックレス シルバー925
ブランド名 アヴァランチ
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーカラー···ホワイトアヴァランチのクロスネックレス（シルバー925）です！こちらも使わなくなったので出品します。少しストーンがかけている部分があるので少し安く出品します！気になった方はぜひ！アヴァランチクロスネックレスシルバー925
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