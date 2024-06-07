新品27.0cmVANSアナハイムファクトリースリッポン98DX緑グリーン

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・箱なし（箱ありですと、300円UP（らくらくメルカリ便発送）となります。コメント下さい。）・新品・サイズ：27.0cm・VANS・アナハイムファクトリーコレクション・スリッポン・98DX・カラー：グリーン・オンスのある生地、太めのパイピングライン、光沢のあるテープ、ボリュームのあるトゥ、ヒールパッチ等、60'S当時、カリフォルニアショップで並んでいたかのような通常ラインとは一線を成すビンテージな作りです。東洋エンタープライズリアルマッコイズHarleyofScotland501XX66XX510511557XXサード70505507XXセカンド2NDVANSヴァンズオーセンティックアナハイムファクトリーコレクションLevi'sリーバイスDENIMEドゥニームFULLCOUNTフルカウントWAREHOUSEウエアハウスUESウエスリゾルトボーイズマーケットアナトミカロンハーマンロフトマンBSHOPDANTONダントンオーシバルオーチバルMODSモッズスーツルサンパレイユモールスキンアニ散歩アニ別注ラブルール片野英児666ルイスレザーアディクトクローズマーガレットハウエルバーバリーポールスミスユナイテッドアローズビームスシップス