

新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪 新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪



新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪 新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪



新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪 新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪



新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪 新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪



新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪 新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪



新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪 新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪



新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪 新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪



新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪 新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪



新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪 新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪



新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪 新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪



新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪 新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪



新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪 新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪



新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪 新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪



新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪 新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪



新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪 新品 未使用 17号 ドクターモンロー ビス プレート リング ワイド 指輪

【商品説明】DrMONROE（ドクターモンロー）のビスプレートリングワイドタイプ。合計6点のパーツから構成されるメカニカルパーツのような凝った造りが特徴で、金属素材の美しさを存分に楽しめます。ワイドタイプで迫力もあり、特徴的なデザインから指先に強烈なインパクトをもたらす、男性にも女性にもおすすめのリングです。定価23,100円【状態】新品未使用ですので、特に目立った傷や汚れはありません。ただし、ごくわずかな保管に伴う擦り傷や、わずかなSilver特有のくすみ、黒ずみに関してはご容赦ください。新品コンディションではありますが、神経質な方は購入を控えてください。【素材】silver925（刻印あり）【サイズ】17号【付属品】ドクターモンロー純正ポーチ【その他】このほかにも数百点以上のネックレスやリング・バングル・ピアスといったブランドシルバーアクセサリーを扱っています。プロフィールより商品一覧に飛べますので、ぜひご覧ください。【管理番号】00001000800メンズレディース古着