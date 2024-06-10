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【美品】Nintendo Switch 本体のみ 2020年製 4807
商品番号 D72583769171
商品名

【美品】Nintendo Switch 本体のみ 2020年製 4807
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 6,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※即購入OK商品です。【内容】ニンテンドースイッチ本体のみバッテリー拡張版製造番号　XKJ10053594807FW:16.0.3初期化済み。HAC-001(-01)2020年製（バッテリー拡張版）※写真に写っているものが全てです。ジョイコン等のパーツは付属しません。【状態】表面液晶、キズ、スレなしのキレイな状態です。裏面キズ、スレなしのキレイな状態です。【動作】下記の動作確認後、初期化済みです。・ジョイコン装着しての動作確認・ドック接続・充電・テレビ出力・戦場のヴァルキュリアにてソフト読み込み確認・Wifi通信確認【配送】プチプチで梱包し、袋に入れて防水対策をしてネコポスにて発送いたします。【お願い】商品説明にない不具合がありましたら評価、受取連絡の前にご連絡願います。輸送事故により破損した場合は落札者様と運送会社の間で解決をしていただきます。万が一、輸送用ダンボール、封筒に潰れや穴が空いていた等の問題がございましたら運送会社の立ち合いのもと、開封を行ってください。NintendoSwitch本体のみ#NintendoSwitch#ニンテンドースイッチ#ジョイコン#ニンテンドー#任天堂#本体#送料無料#中古#純正
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