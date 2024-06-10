M3918●江戸明治和本等＞〈補訂〉諸国名物往来B［名物往来文宝蔵］（山本屋板）

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筑前国産物帳 目次画面 筑前国産物帳 目次画面

●江戸明治和本●〈補訂〉諸国名物往来B［名物往来文宝蔵］（山本屋板）【判型】中本1冊。縦179粍。【作者】文調画（第1冊）。【年代等】江戸後期刊。［江戸］山本屋平吉（栄久堂）板。【備考】分類「往来物」。『諸国名物往来［名物往来文宝蔵］』は、近世中期における全国の名産品を列挙した往来。「先、洛陽西陣之綾織、上京誂染、室町呉服、鼠屋柄糸、岩井具足、埋忠鉄仁、正阿弥鍔、御影堂扇、御所文庫、内裏雛…」と京都の名産・名物から書き始め、以下、各地の農産物、海産物、工芸品、加工食物、醸造品などを随意に列挙する。ただし末尾は若干の分類意識によっており、「衣服之品」「異国之渡物（衣類・薬種・金石・工芸品等）」の数々を列記する（末尾は諸本によって若干の異同がある）。諸国名物を題材にした寛文9年刊『江戸往来』、貞享5年刊『日本往来』、貞享頃刊『名物往来（仮称）』、享保12年刊『古今銘物往来』などはいずれも地域別または品目別に列記するのが常であり、この点、本往来は特異である。なお、刊年を明記する最古本は大本の安永7年刊『〈新版大字〉諸国名物往来』だが、同書題簽角書に「新版」の二字を加えるから初板本はさらに遡るとも考えられる。このほか、巻頭に「天満宮縁起」「近江八景」、巻末に「願成就日・不成就日」「月の出、しほのさし引の事」等の記事を掲げた中本の村田屋板も明和頃で、比較的早い刊本である。★原装・題簽付・状態概ね良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。