  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS
商品番号 I27792339207
商品名

【松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。松山智一さんの作品集　ATHOUSANDREGARDSです。2013年1月発行、初版。NYブルックリンを拠点に活動するアーティスト、松山智一による作品集第二弾。前作「TOMOKAZUMATSUYAMA」以降のペイント作品や新作の彫刻作品など、計40点以上を掲載。初版限定500部。サイズ：天地335mm×左右250mm仕様：フルカラー上製本初版限定500部ページ数：88ページ今ではほとんど出回らない貴重な作品集です。自宅にて保管しておりました。タバコは吸わず、ペットもおりません。状態はほぼ新品ですが、古い商品ですのであくまでご理解いただける方、よろしくお願いいたします。即決大歓迎です。よろしくお願いいたします。現代アートコンテンポラリーアート村上隆奈良美智草間彌生杉本博司KYNE花井祐介TIDE小松美羽山口歴井田幸昌ロッカクアヤコLY平子雄一名和晃平
http://narcologia.ru/goods/update737795.html
http://narcologia.ru/goods/encourage942072.html
http://narcologia.ru/goods/message584227.html
【松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS
A Thousands Regards / Tomokazu Matsuyama - PANORAMA WEB SHOP
【松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS
A Thousands Regards / Tomokazu Matsuyama - PANORAMA WEB SHOP
【松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS
A Thousands Regards / Tomokazu Matsuyama - PANORAMA WEB SHOP
【松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS
TOMOKAZU MATSUYAMA A THOUSAND REGARDS print lithograph skateboard art sculpture
【松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS
松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS-eastgate.mk
【松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS
松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS-
【松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS
松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS-
【松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS
A Thousands Regards / Tomokazu Matsuyama（ドローイングサイン入 ...
【松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS
松山智一】A THOUSAND REGARDS【作品集】 | www.csi.matera.it
【松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS
Publications – Tomokazu Matsuyama
【松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS
松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS-eastgate.mk
【松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS
松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS-eastgate.mk
【松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS
松山智一】A THOUSAND REGARDS【作品集】 | monsterdog.com.br
【松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS
松山智一】A THOUSAND REGARDS【作品集】 | www.csi.matera.it
【松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS
松山智一】A THOUSAND REGARDS【作品集】 | www.csi.matera.it

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru