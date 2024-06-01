

A Thousands Regards / Tomokazu Matsuyama - PANORAMA WEB SHOP



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松山智一作品集】A THOUSAND REGARDS-eastgate.mk



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Publications – Tomokazu Matsuyama



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ご覧いただきありがとうございます。松山智一さんの作品集 ATHOUSANDREGARDSです。2013年1月発行、初版。NYブルックリンを拠点に活動するアーティスト、松山智一による作品集第二弾。前作「TOMOKAZUMATSUYAMA」以降のペイント作品や新作の彫刻作品など、計40点以上を掲載。初版限定500部。サイズ：天地335mm×左右250mm仕様：フルカラー上製本初版限定500部ページ数：88ページ今ではほとんど出回らない貴重な作品集です。自宅にて保管しておりました。タバコは吸わず、ペットもおりません。状態はほぼ新品ですが、古い商品ですのであくまでご理解いただける方、よろしくお願いいたします。即決大歓迎です。よろしくお願いいたします。現代アートコンテンポラリーアート村上隆奈良美智草間彌生杉本博司KYNE花井祐介TIDE小松美羽山口歴井田幸昌ロッカクアヤコLY平子雄一名和晃平