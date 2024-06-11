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PS5 CFI-1200A01 プレステ5
商品番号 L35506579425
商品名

PS5 CFI-1200A01 プレステ5
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 19,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

品番：CFI-1200A012023年1月に購入しました。実質１ヶ月程しか使用していません。写真4.5枚目にあるようにコントローラー部分に汚れがあります。必ず確認後購入お願いします。初期化済みです。1枚目の箱で配送します。(内容)PS5本体コントローラー1台ベース電源コードHDMIケーブルクイックスタートガイド、セーフティーガードUSBケーブル
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