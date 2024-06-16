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プレイステーション5 PS5 セット CFI-1200A
商品番号 G96588685059
商品名

プレイステーション5 PS5 セット CFI-1200A
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 19,949 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「プレイステーション5」定価:￥49980#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5【型番】CFI-1200A01【セット内容】(写真5枚目にうつっている商品全てです。)・PlayStation5・ワイヤレスコントローラー・ベース・HDMIケーブル・電源コード・USBケーブル・説明書【使用回数】ほとんど使用していませんが、側面(黒い部分)に少し傷あります。写真8.9.10枚目でご確認ください。動作確認済みです。【発送方法】プレステの箱をプチプチで梱包し、さらにダンボールに入れて発送いたします。【注意】・すり替え防止につき、返品はできかねます。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic278637.html
http://narcologia.ru/goods/waveform785817.html
http://narcologia.ru/goods/reflector841564.html
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