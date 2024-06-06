金田一少年の事件簿 オリジナル・サウンドトラック Vol.1

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商品詳細
[商品概要]アニメ版「金田一少年の事件簿」(1997-2000)の和田薫によるBGMを収録したサントラ盤です。定番のメインテーマの他、主題歌「CONFUSEDMEMORIES」(円谷憂子)も収録。廃盤希少品です。[商品状態]再生確認済み。[特記事項][ハッシュタグ]#金田一少年の事件簿#和田薫*中古品につき経年による傷・痛み等ございますのでご了承ください。
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