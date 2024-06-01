ポケモンカードVSTARユニバース シュリンク付 1BOX

ポケモンカードVSTARユニバースのシュリンク付1BOXになります。コンビニで購入し、未開封のまま保存していました。相場より出品価格が安いのは、一部、箱の角が潰れているためです。詳しくは写真をご覧ください。上記、事情を理解した方だけ購入お願いします。ご購入後の返品対応はご遠慮願います。また、配送中の事故、トラブルは一切の責任を負いません。らくらくメルカリ便にて即日発送致します（他に希望あれば伺います）。何か気になる点がございましたら、ご購入前にコメントにてお問い合わせください。よろしくお願いいたします。ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)



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