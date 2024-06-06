PS5デジタルエディション本体のみCFU1000

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商品詳細
本体のみになります。他の物は付きません。動作確認済みです。ディスク有りを本体だけ購入したので本体のみの出品になります。少し汚れなどがあります。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle354066.html
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