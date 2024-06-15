PS5 本体 CFI-1200A01 プレステ5

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商品詳細
プレイステーション5本体CFI-1200A01プレステPS5PlayStation5(CFI-1200A01)型番:CFI-1200A01通常版ディスク搭載モデルーーー以下、テンプレートになります！ーーー■喫煙者なし、ペットなし■発送タイミングの目安・月〜金・・・8時〜20時・土日祝・・・8時〜18時・発送時間外に購入された場合は、【翌日発送】・発送時間内に購入された場合は、【本日発送】の場合もあります！基本的には【翌日発送】だと、思ってもらえると助かります！(発送までの日数は、【商品の情報】をご覧下さい)■値下げ不可■バラ売り不可■即購入OK(コンビニ支払いの場合は、プロフィール確認お願いします。)■交渉中でも、購入者優先です。■すり替え防止のため発送到着後の返品は受け付けません。■専用ぺージの作成は可能ですが、日にちのある専用ページは、致しかねます。その他、お気軽にコメントしてくださいよろしくお願い致します(ˆωˆ)v
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