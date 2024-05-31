河鍋暁斎 戯画と笑いの天才絵師／葛飾北斎 世界を魅了した鬼才絵師 2冊セット

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◇◇傑作浮世絵コレクション◇◇《河鍋暁斎戯画と笑いの天才絵師》7歳で国芳門下へ、狩野派にも学び、強烈無比の戯画・風刺画から美女・幽霊・動物まで縦横無尽に描いてみせて抜群の人気を誇った「画鬼」暁斎の魅力を、傑作の数々とともに。オールカラー。━︎・━︎・━︎・━︎・━︎・━︎・━︎・《葛飾北斎世界を魅了した鬼才絵師》波に魅せられ執拗なまでに描き続ける一方、読本挿絵を中心に奇想に満ちた名作を手がけ、多彩な画業を誇る「画狂人」北斎の魅力を、傑作の数々とともに。オールカラー。【訳あり新品】2冊セットの出品となります。--------------------------------------新品・未読です。カバーに少しヨレ、印刷等による色移りが少しありますが購入時からとなります。そのほか状態は写真にてご確認ください。☑︎上記の理由から、こちらは「訳あり新品」にて出品しています。☑︎本文ページ(写真7.10枚目)は、使用済み書籍を使って撮影しています。☑︎こちらは単品でも出品しています。☑︎値下げ対応不可☑︎喫煙者なし・ペット(猫)飼ってます。☑︎他にも書籍・雑誌・衣服など出品してます。---------------------------------------------♦︎注意事項♦︎素人検品のため細かな見落としがある場合がございます。個人保管になりますので、完璧な状態をご希望の方・神経質な方は書店でお求めいただきますようお願い致します。プロフィールを一読くださいませ。質問等ありましたら購入前にお願い致します。✍︎出品中の書籍(アート・デザイン・作品集)はこちらから▷#yukinoBookR-kk-kh82