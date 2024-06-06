M3827●江戸明治和本等＞〈玉置流〉四季用文集（原装本）芳村多仲 稀書往来物

●江戸明治和本●〈玉置流〉四季用文集（原装本）【判型】大本1冊。縦264粍。【作者】芳村多仲（浪華堂）作・書・跋。【年代等】享保12年7月刊。［大阪］菊屋勘四郎（橋本勘四郎・梅月堂）板。【備考】分類「往来物」。『〈玉置流〉四季用文集』は、書名の如く四季折々の手紙など30通を収録した手本。前半24通は、月次順の往復文（往状は長文、返上は短文）で、五節句・四季の手紙が主体。他方、後半6通は屋敷購入の依頼など用件中心の手紙である。末尾に詩歌4編を付す。大字・3-4行・無訓で記す。★原装・題簽付・状態良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



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