一級建築士受験講座 学科Ⅰ-Ⅴ 令和5年版

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商品詳細
一級建築士学科テキスト5冊セットです。一度目を通した程度なので、未使用に近い状態かと思います。素人保管のため、ご理解いただける方のご購入をお願いします。「一級建築士受験講座学科Ⅰ(計画)令和5年版」全日本建築士会定価:￥3500#全日本建築士会#本#土木・建築／建築
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