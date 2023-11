終末のイゼッタ　★新品★　北米版 ブルーレイ

◆外観の注意◆裏面ケースフィルム部分に小さな痛みがあります(写真5枚目、6枚目)■■■視聴方法■■■国コードが変更可能なBlu-rayプレイヤーを用意してください。(一部を除き国内製Blu-rayプレイヤーは国コードの変更が出来ません。)●PS3、PS4、PS5●初期設定で再生可能です。●シャープ製ブルーレイレコーダー●国コードの変更が出来る機種があります。<必ず説明書を確認して下さい、設定出来ない機種もあります。>”設定”⇒”録画・再生設定”⇒”BD/DVD再生設定”⇒視聴制限レベル⇒国コード⇒アメリカ●パソコン●国コードの変更を設定できる専用のプレーヤーソフトを使用します。(PowerDVD等)PowerDVD20の設定方法は設定⇒ブルーレイディスク⇒ブルーレイ国・地域の設定⇒システムの場所を米国にすれば再生可能。■■■北米版正規品■■■内容:ブルーレイ2枚組 全12話収録音声:日本語/英語字幕:英語(”字幕Off不可”なので注意)BDリージョンコード:日米共通リージョンA(地域設定を日本以外にしないと”再生不可”です)●●●●発送に関して●●●●緩衝材で保護した上で、発送させていただきます。その他のブルーレイはこちらで販売してます。#ichi_北米版ブルーレイ#ichi_ジャンル:アクション#ichi_発送:らくらくメルカリ便



Izetta: The Last Witch - The Complete Series [Blu-ray]



BD 終末のイゼッタ 全12話BOXセット 新盤 | ブルーレイ,日本アニメ ...



終末のイゼッタ Vol.1(エイルシュタット国債&1巻購入者イベントチケット優先申込券&全巻購入者イベント優先申込券付) [Blu-ray]



SHOCHIKU STORE | 松竹ストア「終末のイゼッタ」Blu-ray 第1巻 ...



Izetta: The Last Witch - The Complete Series [Blu-ray]



終末のイゼッタ 第4巻 【ブルーレイ ソフト】 【代金引換配送不可 ...



イゼッタの値段と価格推移は?|10件の売買データからイゼッタの価値が ...



ブルーレイ情報|オリジナルTVアニメ「終末のイゼッタ」公式サイト



在庫あり】 らんま1/2 ブルーレイ Blu-rayBox 1 中古 高橋留美子 ...



2023年最新】終末のイゼッタの人気アイテム - メルカリ



BD 終末のイゼッタ 全12話BOXセット 新盤 | ブルーレイ,日本アニメ ...



直営店に限定 とある科学の超電磁砲S Blu-ray版全巻セット アニメ ...



Amazon.co.jp: Izetta: Last Witch: Complete Series [Blu-ray ...



格安人気 ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 Blu-ray ...



100%本物保証! 聖戦士ダンバイン 全9巻 DVD レンタル版 アニメ ...