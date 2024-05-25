【真作】松村景文/鯉図/紅葉鯉図/掛軸/名家伝来/U-638 J

【真作】【参考】松村景文江戸後期の四条派の画家。京都生。呉春の末弟。通称は要人、幼名は直治、字は子藻、号は華渓。兄より絵の指導を受け、また円山応挙の写生風を学び一家を成す。天保14年(1843)歿、65才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に汚れシミあります。表装は絹表装で、概ね良好です。桐極め箱（十五堂）付軸丈縦203㎝×幅72㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。



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