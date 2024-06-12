【最終値下げ】ゲームキューブ テイルズ オブ シンフォニアエンジョイプラスパック



テイルズ オブ シンフォニア + エンジョイプラスパック テイルズ オブ シンフォニア シンフォニックグリーンエディション【メーカー生産終了】



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ニンテンドーゲームキューブ本体、テイルズオブシンフォニアの限定バージョンになります。店舗で新品購入し使用しておりましたが転居の際ダンボール保管してそのままの状態でした。本体通電はガチャフォースで起動、コントローラー操作共に確認済みです。また、現時点ではゲーム・メモリーカード・コントローラは問題無く動作しますが、古い機械類になります為動作保証は致しかねますので御理解の程宜しくお願い致します。付属品:・ゲームキューブ本体×1・ACアダプタ×1・ゲームキューブコントローラ×1・ゲームキューブゲームボーイプレイヤー×1・ゲームキューブゲームボーイプレイヤースタートアップディスク×1・ゲームキューブネームプレート×1・テイルズオブシンフォニア(ソフト)商品の状態:箱に傷やスレはありますが極端に凹んでいたり破れたりはありませんが個人で使用していたので本体、コントローラーに多少の汚れはあります。本体天板の辺りに焼け付きあり。今回こちらに更に・モノラルAVケーブル・ソフト5本(シンフォニアのソフト含まず)・テイルズオブオブシンフォニアスペシャルディスク・シンフォニアに付属していたメモリーカード＋もう1枚メモリーカードこれらをお付けして出品させて頂きます。ソフト・ガチャフォース・スターフォックスアドベンチャー・バイオハザード0・スマッシュブラザーズDX・ワンピーストレジャーバトルソフト、外箱には経年劣化により細かい傷や破れがあります。中々世に出回る物では無いかと思いますのでこの機会に宜しければご一考お願い致します。ご質問等ありましたらお気軽にお尋ね下さい。○こちらはあくまで中古品となります。トラブル防止やすり替え防止の為、ご購入後のご返品ご返金等はご対応致しかねますので充分にご理解うえお求め下さいますよう宜しくお願い致します。#任天堂#Nintendo#ゲーム#ゲームキューブ#ニンテンドーゲームキューブ#テイルズオブシンフォニア#シンフォニックグリーンエディション#エンジョイプラスパック#レトロゲーム#超希少品#レア#激レア品