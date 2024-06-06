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8/15まで対応可能 ハートゴールド(未開封)/ソウルシルバー(プレイ済み)
商品番号 U72244948758
商品名

8/15まで対応可能 ハートゴールド(未開封)/ソウルシルバー(プレイ済み)
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※8/16に引っ越しのため廃棄いたします。値段交渉含めそれ以降は対応ができませんのでよろしくお願いいたします。夫が当時収集していたものなので、私には詳しいことはわかりませんが、「ポケットモンスターハートゴールド」と「ポケットモンスターソウルシルバー」のセットです。紙ケースに経年劣化はあります。ハートゴールドは未開封で、ソフトケースにビニルが巻かれたまま。ソウルシルバーはある程度のプレイ済み。欠品無しポケモン各々定価:￥4571#ポケモン#ゲーム#RPG#NintendoDS#Nintendo_DS#DS
http://narcologia.ru/goods/sepulchral812632.html
http://narcologia.ru/goods/flight556728.html
http://narcologia.ru/goods/message130627.html 8/15まで対応可能 ハートゴールド(未開封)/ソウルシルバー(プレイ済み ...
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