8/15まで対応可能 ハートゴールド(未開封)/ソウルシルバー(プレイ済み)

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※8/16に引っ越しのため廃棄いたします。値段交渉含めそれ以降は対応ができませんのでよろしくお願いいたします。夫が当時収集していたものなので、私には詳しいことはわかりませんが、「ポケットモンスターハートゴールド」と「ポケットモンスターソウルシルバー」のセットです。紙ケースに経年劣化はあります。ハートゴールドは未開封で、ソフトケースにビニルが巻かれたまま。ソウルシルバーはある程度のプレイ済み。欠品無しポケモン各々定価:￥4571#ポケモン#ゲーム#RPG#NintendoDS#Nintendo_DS#DS