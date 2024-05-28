PCエンジン CDROMsystem 箱説明書付き

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商品詳細
PCエンジンCDROMsystem箱説明書付きPCエンジンCDROMインターフェースユニット箱説明書ACアダプターAVケーブル3種システムカードギア交換後に短時間ですが動作確認済みです。箱に一部補修があります。
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