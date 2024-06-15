メタクエスト2 128ギガ

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1年前に購入し、数回使ったのみです。VR酔いには勝てず、残念ながら使用継続することはできませんでした。《状態》ヘッドセット、コントローラー、付属品全て揃っており綺麗な状態です。目立った傷、大きな汚れはありませんが、中古品の為、ご理解の上ご購入ください。《付属品:購入時からあるもの全て・本体ヘッドセット・シリコン製カバー・コントローラー(左右)・ACアダプタ(充電器)・USB-Cケーブル・眼鏡スペーサー・説明書動作確認済み、初期化済みです。⚠️新品未使用品をお求めの方や、非常に細かいキズ、スレ等を気にされる神経質な方のご購入はご遠慮くださいませ。⚠️箱詰めや検品は充分に注意を払っておりますが、配送中の商品のトラブルに関しましては配送会社に直接ご連絡をお願い致します。 ⚠️輸送後の商品の補償はお応えできませんのでご了承くださいませ。⚠️すり替え防止のため、ご購入後の返品・返金・キャンセルは対応できかねます。