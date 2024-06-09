水木しげる【戦記漫画傑作選 限定版BOX】貸本版 画業60周年記念出版【初版】

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水木しげるさん、画業60周年記念出版として2010年に発売された、限定版BOXです台風爆弾の裏表紙に一部白っぽくなった箇所があります(写真10枚目)これはBOXに収納している状態で一番下になっており、BOX内部に色移りしていました(購入時からでしたが、交換等は申告せずそのままの状態です)一度読んで、書棚に保管していたものですので読みぐせはありませんかなり状態のよい美品です(*ᴗˬᴗ)◉引っ越しに伴い、他にも水木しげるさんの本等出品しております。#MIZUKI_monew「戦記漫画傑作選限定版BOX」水木しげる定価：￥8500(税抜)出版：小学館クリエイティブ⚠付録の豆本【楽園慕情】は付属いたしません#水木しげる#水木_しげる#本#コミック／コミック