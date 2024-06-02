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Winnie the Pooh コンプリートセット　くまのプーさん洋書30冊
商品番号 Y68957878736
商品名

Winnie the Pooh コンプリートセット　くまのプーさん洋書30冊
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 5,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WinniethePoohCompleteCollectionくまのプーさん　英語絵本　英語チャプターブック　30冊セット児童文学作家でファンタジー、推理小説の3分野にわたって足跡を残したイギリスの作家アランアレクサンダーミルン(A.A.Milne)によって執筆された、世界的に有名なくまのプーさんシリーズ全集です。私たちにとてもなじみのある童話であり、ディズニーアニメーションの原作小説です。ミルンの息子であるクリストファーロビン(ChristopherRobin)のために書かれたトンボ童話で、1926年の初版から100年近く世代をこえて読みつがれています。1-20番は、『Winnie-the-Pooh』、『TheHouseatPoohCorner』A.A.ミルンのオリジナルテキストとイラストをそのまま利用して、チャプターブック形式で新しく構成しました。20~30番は、国内で「プーさんの森にかえる」というタイトルで翻訳本も出てきたデビッドベネディクターズの『ReturntotheHundredAcreWood』という作品をチャプターブックの形で新しく構成しました。私たちが愛してやまないくまのプーさん特有の楽天的でゆったりとした姿と蜂蜜だけを見れば、前後を問わず起こる大小の事件。色とりどりの性格を持った友達と共にする冒険を通じて成長し、人生の知恵について共に悩み提示する本です。大人になって見ても微笑ませる童話は、純真で犠牲的で心から友達のためのお互いの心に穏やかな感動が宿る本で、淡白ながら愛らしい懐かしい絵柄にも癒されます。ケースは約27.4x15.6x11.6センチ、本は約11x15センチ、40ページ前後のハードカバー輸入品の為、運送中多少の角のスレ、潰れ、折れ、シュリンクラップの破れなどの傷みがある場合がありますので、ご理解願い致します。#洋書#おうち英語#多読#英語チャプターブック#イギリス英語#子供小説#くまのプーさん#定番の英語絵本
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