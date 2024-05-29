Blu-rayみなみけ ただいま(1) 保管用ケース付き

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商品詳細
「みなみけただいま(1)」佐藤利奈/井上麻里奈/川口敬一郎定価:￥7500#佐藤利奈#井上麻里奈#川口敬一郎#CD・DVDBlu-rayBOXをきれいに保存したかったため、ディスク4枚を別のケースにて保管しておりました。本体BOXはもちろん、保管に使用していた写真⑥⑦⑧のケースもお付けします。(ケースは1つです。1つにディスク4枚入れています。)ディスクは元のBOXには戻さずこのケースに入れた状態で元のBOXと共に発送します。どうぞよろしくお願いします。
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