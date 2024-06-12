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【新品 未開封】セガサターン / ポリスノーツ 【初回プレス特典付】
商品番号 V82592544384
商品名

【新品 未開封】セガサターン / ポリスノーツ 【初回プレス特典付】
ブランド名 コナミ
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEGASATURN専用ゲームソフト「ポリスノーツ(ディレクターズカット完全版◦初回プレス特典付)」アドベンチャーゲームKONAMI1996年CD-ROM3枚、豪華写真集、説明書、ハガキ、シール、帯付セガサターンの人気アドベンチャーゲームです。バーチャガン対応しています。本品は、未開封新品です。20年以上前に購入した商品のため、外装のセロハンテープが経年劣化により変色しています。値下げ交渉についてはご遠慮お願い申し上げます。#SEGA#セガ　#セガサターン#ゲーム　#ポリスノーツ
http://narcologia.ru/goods/subtropical893801.html
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